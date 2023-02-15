Предлагал конфеты, жвачку и выйти на улицу. Под Петербургом задержали пенсионера, пристававшего к подросткам

Странное поведение пожилого посетителя настолько привлекло внимание сотрудников пиццерии во Всеволожском районе области, что они вызвали Росгвардию.



Как сообщает 15 февраля пресс-служба УВО регионального управления, тревожную кнопку в заведении на Колтушском шоссе нажали накануне около часа дня. Росгвардейцы задержали на месте 65-летнего мужчину с ножом.



По предварительной информации, до этого пенсионер подсаживался к подросткам, предлагал им купить конфеты, жвачку или даже просто деньги. А потом якобы выйти с ним на улицу. Заметив внимание персонала к своей персоне, он сел за отдельный столик и выложил нож.

