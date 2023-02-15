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    Предлагал конфеты, жвачку и выйти на улицу. Под Петербургом задержали пенсионера, пристававшего к подросткам

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    Странное поведение пожилого посетителя настолько привлекло внимание сотрудников пиццерии во Всеволожском районе области, что они вызвали Росгвардию.

    Как сообщает 15 февраля пресс-служба УВО регионального управления, тревожную кнопку в заведении на Колтушском шоссе нажали накануне около часа дня. Росгвардейцы задержали на месте 65-летнего мужчину с ножом.

    По предварительной информации, до этого пенсионер подсаживался к подросткам, предлагал им купить конфеты, жвачку или даже просто деньги. А потом якобы выйти с ним на улицу. Заметив внимание персонала к своей персоне, он сел за отдельный столик и выложил нож.

    Мужчина пытался скрыться, но не успел.

    Его доставили в 128-й отдел полиции. Там же выяснилось, что на него уже поступали жалобы от взрослых, к чьим детям он приставал во время прогулки и звал с собой, обещая сладости и деньги.

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