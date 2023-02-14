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    Подполковников лишили стула. Теперь экономической полиции Петербурга легче отдавать честь

    1983
    6 комментариев

    В экономической полиции Петербурга концептуальный сдвиг. Старшие офицеры давно ходят «на ремень» вместо сержантов, но сегодня им приказано охранять вход стоя. Почему у них отобрали стул, выяснила «Фонтанка». Вопрос «зачем» оказался не по зубам.

    Уже несколько дней оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД на улице Чайковского при входе в здание несут дежурство стоя. До этого сотрудник как человек сидел на стуле. Но эти вольности закончились. По информации нашего издания, после освобождения кресла руководителя ведомства генерал-майора Лобанова исполняющий обязанности начальника Управления полковник Вадим Строков распорядился убрать стул из-под несущих караульные обязанности. И на то есть штука строже, чем причина. Субординация называется.

    Традиция с заменой сержантского состава на офицеров при дежурстве по Управлению родилась еще при начальнике ГУ МВД Сергее Умнове. Оперативникам давно надоело злословить, мол, в их обязанности входит раскрытие преступлений, а не «тумбочка». А так как в Управлении служат, по большей части, сотрудники бывалые, то, как правило, теперь стоят подполковники. (Сами загляните — увидите.)

    По данным «Фонтанки», сидящие офицеры редко вскакивали при проходе мимо них начальствующего состава. И их можно понять, ведь в Управлении несколько замов, начальники отделов. А так как все эти шефы ходят туда-сюда целый день, то, как говорится, вспотеешь козырять. Но это взгляд со стула. Из кресел же мир кажется другим. Поэтому им и запретили приседать.

    Что до реакции самих сотрудников, то ее слышал журналист «Фонтанки». По большей части их реплики односложные, требующие тщательной редактуры.

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    СтулЭкономическая полиция
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