Подполковников лишили стула. Теперь экономической полиции Петербурга легче отдавать честь

В экономической полиции Петербурга концептуальный сдвиг. Старшие офицеры давно ходят «на ремень» вместо сержантов, но сегодня им приказано охранять вход стоя. Почему у них отобрали стул, выяснила «Фонтанка». Вопрос «зачем» оказался не по зубам.

Уже несколько дней оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД на улице Чайковского при входе в здание несут дежурство стоя. До этого сотрудник как человек сидел на стуле. Но эти вольности закончились. По информации нашего издания, после освобождения кресла руководителя ведомства генерал-майора Лобанова исполняющий обязанности начальника Управления полковник Вадим Строков распорядился убрать стул из-под несущих караульные обязанности. И на то есть штука строже, чем причина. Субординация называется.