Уходит начальник экономической полиции Петербурга и Ленобласти. Что это значит

Назначенный год назад на должность главы экономической полиции Петербурга московский генерал Лобанов написал рапорт о переводе на другую должность. Его кресло — ключевое для бизнеса. «Фонтанка» вынуждена отреагировать.
Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД генерал-майор Михаил Лобанов написал рапорт об освобождении его с занимаемой должности. По информации нашего издания, это произошло на днях, за этим не стоит никаких неприятностей, данное документальное высказывание согласовано. Формально Лобанов еще в штате, а фактически готовится передать дела новому руководителю.
Да, Михаил Лобанов назначен год назад, в январе 2022 года. Причем с категорически не равноценной должности, ведь он был начальником Управления экономической безопасности Москвы. Как тогда сформулировала «Фонтанка» — пересел с авианосца на ботик. Этому предшествовала внезапная чистка в экономической полиции города — чуть ли не без объяснения причин показали на дверь шефу Управления полковнику Ульянову и еще многим кому из команды начальника ГУ МВД Романа Плугина.
Так что сегодня эта незаслуженная ссылка генерала Лобанова себя исчерпала. Более того, по предварительным данным, он переводится на позицию начальника УМВД Центрального округа Москвы. То есть на территорию, властнее которой в Российской Федерации не предусмотрено.
О том, какое наследство он оставляет преемнику, и кто это может быть, читайте на 47news.