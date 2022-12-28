Уходит начальник экономической полиции Петербурга и Ленобласти. Что это значит

Назначенный год назад на должность главы экономической полиции Петербурга московский генерал Лобанов написал рапорт о переводе на другую должность. Его кресло — ключевое для бизнеса. «Фонтанка» вынуждена отреагировать.



Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД генерал-майор Михаил Лобанов написал рапорт об освобождении его с занимаемой должности. По информации нашего издания, это произошло на днях, за этим не стоит никаких неприятностей, данное документальное высказывание согласовано. Формально Лобанов еще в штате, а фактически готовится передать дела новому руководителю.