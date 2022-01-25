С авианосца на ботик. Что такого происходит в экономике Петербурга, чтобы президент менял указы по полиции

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться







Слухи о том, что вместо уволенного начальника Управления экономической безопасности ГУ МВД полковника Ульянова будет назначен начальник того же управления ГУ МВД Москвы генерал-майор Лобанов, оказались не идиотскими.

В них мало кто верил из опытных сотрудников, так как и должность и звание Лобанова — «указные». То есть, чтобы его перевести хоть куда-то, надо сначала, чтобы президент новым указом освободил его от должности. По-другому можно, но это если ты хочешь перестать быть министром. А чтобы президент освободил, надо, чтобы министр МВД объяснил Владимиру Путину: мол, генерал Лобанов так нужен на нижестоящей должности в Петербурге, что очень прошу издать новый указ о его освобождении.



Здравый смысл подсказывает, что президент может поинтересоваться: «А что, собственно, происходит такое в моем городе?» И вряд ли ему возможно объяснить то, что министр МВД огласил на коллегии: в питерском главке нашествие москвичей, а бизнес завален «письмами счастья». Если продолжить этот сказочный диалог, то можно предвосхитить фразу гаранта: «А ты только сегодня узнал и сразу ко мне?!»

Но это же произошло (подставляем нужное количество восклицательных знаков). Указ об отстранении есть, приказ министра о назначении генерала Лобанова на полковничью позицию — тоже в наличии. Если подобный кадровый кульбит изобразить в сравнении, то это как командира авианосца назначить боцманом на ботик Петра Первого. Именно такие масштабы и ресурс в столице и именно так отражается в них наше мелкое взморье.

О передрягах после декабрьского гнева министра Колокольцева «Фонтанка» и 47news подробно оповещали деловых людей города и области. Еще недавно из УЭБ убрали шефа, двух замов, начальника оперативно-разыскной части по налогам и НДС, заодно снесли начальника Управления собственной безопасности и начальника Управления кадров. То есть все «клыки» начальника главка Плугина, которых он привел из столицы.



Подчеркнем, что до сих пор никто не понимает, что случилось между министром Колокольцевым и Романом Плугиным. А теперь стало еще непонятнее, так как после раздражения по поводу москвичей в Петербург вновь идут не просто москвичи, а москвичи-москвичи. Так, на место павшего столичного начальника собственной безопасности Васильева назначен новый столичный полковник — Михаил Сапрончев.

Кстати, если Сапрончеву — 53 года, и он коренной москвич, то Лобанову, извините, — 39, а стал заведовать необъятной безопасностью экономики Москвы он в 37. Но и тут можно добавить щепотку иронии. Роман Плугин начал свою службу в МВД Рязани. Лобанов же и родился в Рязани, и надел погоны там же.

По данным нашего издания, оба прилетят в Петербург часам так к семи вечера, чтобы завтра, 26 января, присутствовать на годовой коллегии ГУ МВД. Там будут и губернаторы Беглов с Дрозденко, и полпред Гуцан, и замминистра Кравченко. Вдруг во время подведения итогов там решатся наконец-то обнародовать новые назначения. До этого же ни на одной видеоконференц-связи — ни слова. Но и это еще не все.



С этого момента начнется череда новых сплетен. Они будут безграничны в своем диапазоне, но ключевое там ляжет на уход Плугина и рост Лобанова до Плугина. Позабавимся этим попозже.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

