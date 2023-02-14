Поезд привёз «бесхозный предмет» на станцию «Купчино». Внутри оказался кот, ждавший хозяина 7 часов

Примером человеческого равнодушия могла стать история о путешествии кота в петербургской подземке 14 февраля. Счастливый финал ей обеспечили сотрудники метро.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, бесхозный предмет нашли на второй линии за полчаса до полудня, когда поезд прибыл на конечную станцию «Купчино». В опустевшем вагоне осталась переноска.



В соответствии с правилами транспортной безопасности её обследовали и, вероятно, удивились: внутри оказался кот.

