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    Поезд привёз «бесхозный предмет» на станцию «Купчино». Внутри оказался кот, ждавший хозяина 7 часов

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    Примером человеческого равнодушия могла стать история о путешествии кота в петербургской подземке 14 февраля. Счастливый финал ей обеспечили сотрудники метро.

    Как сообщили в пресс-службе метрополитена, бесхозный предмет нашли на второй линии за полчаса до полудня, когда поезд прибыл на конечную станцию «Купчино». В опустевшем вагоне осталась переноска.

    В соответствии с правилами транспортной безопасности её обследовали и, вероятно, удивились: внутри оказался кот.

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    Предположение, что «маленького, любознательного» и, судя по фото, ласкового питомца забыл рассеянный пассажир, подтверждения не получило. Владельца ждали до вечера, но семи часов не хватило, чтобы вернуться за пропажей.

    «Если кто-то знает хозяина котика или его родственников, скорее сообщите им о том, что питомец очень скучает. А может быть, кто-то хочет завести нового пушистого друга? Просьба обращаться к дежурным по станции «Купчино»», — бросили клич работники метро в своём телеграм-канале.

    Через полчаса кот уехал в новый дом. Его забрала девушка, увидевшая пост.

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