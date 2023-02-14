Поезд привёз «бесхозный предмет» на станцию «Купчино». Внутри оказался кот, ждавший хозяина 7 часов

Примером человеческого равнодушия могла стать история о путешествии кота в петербургской подземке 14 февраля. Счастливый финал ей обеспечили сотрудники метро.
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, бесхозный предмет нашли на второй линии за полчаса до полудня, когда поезд прибыл на конечную станцию «Купчино». В опустевшем вагоне осталась переноска.
В соответствии с правилами транспортной безопасности её обследовали и, вероятно, удивились: внутри оказался кот.
Предположение, что «маленького, любознательного» и, судя по фото, ласкового питомца забыл рассеянный пассажир, подтверждения не получило. Владельца ждали до вечера, но семи часов не хватило, чтобы вернуться за пропажей.
«Если кто-то знает хозяина котика или его родственников, скорее сообщите им о том, что питомец очень скучает. А может быть, кто-то хочет завести нового пушистого друга? Просьба обращаться к дежурным по станции «Купчино»», — бросили клич работники метро в своём телеграм-канале.
Через полчаса кот уехал в новый дом. Его забрала девушка, увидевшая пост.