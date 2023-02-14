Свидание с рецидивистом закончилось для петербурженки изнасилованием

23-летняя жительница Калининского района заявила в полицию Васильевского острова об изнасиловании.



Пострадавшая рассказала, что 12 февраля была в гостях в квартире на Весельной улице, стало известно «Фонтанке» 14 февраля. Ночью её начал домогаться новый знакомый Дмитрий. Несмотря на сопротивление девушки, он изнасиловал её и совершил насильственные действия сексуального характера. В полицию заявительница пришла сразу же, как смогла вырваться из квартиры.



Подозреваемого, 46-летнего жителя Сестрорецка, задержали в тот же день около половины девятого вечера на Среднегаванской улице.

