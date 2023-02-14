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    Свидание с рецидивистом закончилось для петербурженки изнасилованием

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    3 комментария

    23-летняя жительница Калининского района заявила в полицию Васильевского острова об изнасиловании.

    Пострадавшая рассказала, что 12 февраля была в гостях в квартире на Весельной улице, стало известно «Фонтанке» 14 февраля. Ночью её начал домогаться новый знакомый Дмитрий. Несмотря на сопротивление девушки, он изнасиловал её и совершил насильственные действия сексуального характера. В полицию заявительница пришла сразу же, как смогла вырваться из квартиры.

    Подозреваемого, 46-летнего жителя Сестрорецка, задержали в тот же день около половины девятого вечера на Среднегаванской улице.

    Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разные преступления — от кражи и грабежа до убийства. Сейчас он также находится под следствием по делу о краже.

    Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

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    ЗадержаниеИзнасилование
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    Комментарии 3

    Гость14 Фев 2023 в 11:43
    6 часов насиловал? я конечно понимаю бухали, но 6 часов насиловать. кто то очень сильно врет.
    +0−3
    lexandr_5e4ce78957e8414 Фев 2023 в 11:27
    неоднократно судимый за особо тяжкие преступления находится под следствием и на подписке о невыезде ? тут уже судье надо вопросы задавать
    +8−0
    26605452514 Фев 2023 в 11:26
    Она думала, что уголовник будет с ней обсуждать концепцию свободы воли Сартра?
    +7−0
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