Главный синоптик Петербурга пообещал сухую и тёплую погоду. Но ненадолго, потом снова снег

Скриншот супервидовой веб-камеры Поделиться Поделиться





В небе над Петербургом на смену циклону придёт антициклон, а затем — новые циклоны. О погоде на ближайшие дни рассказал в своём телеграм-канале 13 февраля главный синоптик города Александр Колесов.

Сегодня наш регион находится в южной части обширного циклона с центром над югом Баренцева моря, который охватил всю северную часть европейской территории России (ЕТР) и Скандинавию. В течение дня и ночью будет ветрено — в Петербурге северо-западный ветер до 10–15 м/с. Уже завтра днем он ослабеет, и в следующие несколько дней будет тихо.



«Атмосферное давление уже сегодня вечером начнет расти, и в дальнейшем погоду будет определять антициклон. Осадков в Санкт-Петербурге большую часть недели практически не будет, только к пятнице с запада приблизится новый атмосферный фронт и принесет очередной снег», — отмечает Колесов.

Положительную температуру принёс сегодня ночью тёплый сектор циклона. Днём повышение продолжится — до плюс 3 градусов. Вообще, вся первая половина недели будет, по прогнозу синоптиков, не только сухая, но и теплая.



«Температура воздуха в городе несколько дней будет близкой к 0 гр., ночью понижаясь до отрицательных значений, днем повышаясь до слабоположительных. Понижение температуры планируется только к выходным дням, когда в наш регион придут циклоны, пойдет снег и погода станет более морозной, до –3…–8 гр.», — предупреждает Колесов.

Напомним, что теперь температура повышается не только благодаря тёплым потокам воздуха с океана. Растёт световой день, солнце поднимается всё выше и начинает прогревать воздух. Если 22 декабря продолжительность дня составляла 5 часов 52 минуты, 3 февраля — 8 часов и 6 минут, то сегодня, 13 февраля, она достигла 9 часов.

