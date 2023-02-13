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    Главный синоптик Петербурга пообещал сухую и тёплую погоду. Но ненадолго, потом снова снег

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    3 комментария
    Скриншот супервидовой веб-камеры
    Скриншот супервидовой веб-камеры
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    В небе над Петербургом на смену циклону придёт антициклон, а затем — новые циклоны. О погоде на ближайшие дни рассказал в своём телеграм-канале 13 февраля главный синоптик города Александр Колесов.

    Сегодня наш регион находится в южной части обширного циклона с центром над югом Баренцева моря, который охватил всю северную часть европейской территории России (ЕТР) и Скандинавию. В течение дня и ночью будет ветрено — в Петербурге северо-западный ветер до 10–15 м/с. Уже завтра днем он ослабеет, и в следующие несколько дней будет тихо.

    «Атмосферное давление уже сегодня вечером начнет расти, и в дальнейшем погоду будет определять антициклон. Осадков в Санкт-Петербурге большую часть недели практически не будет, только к пятнице с запада приблизится новый атмосферный фронт и принесет очередной снег», — отмечает Колесов.

    Положительную температуру принёс сегодня ночью тёплый сектор циклона. Днём повышение продолжится — до плюс 3 градусов. Вообще, вся первая половина недели будет, по прогнозу синоптиков, не только сухая, но и теплая.

    «Температура воздуха в городе несколько дней будет близкой к 0 гр., ночью понижаясь до отрицательных значений, днем повышаясь до слабоположительных. Понижение температуры планируется только к выходным дням, когда в наш регион придут циклоны, пойдет снег и погода станет более морозной, до –3…–8 гр.», — предупреждает Колесов.

    Напомним, что теперь температура повышается не только благодаря тёплым потокам воздуха с океана. Растёт световой день, солнце поднимается всё выше и начинает прогревать воздух. Если 22 декабря продолжительность дня составляла 5 часов 52 минуты, 3 февраля — 8 часов и 6 минут, то сегодня, 13 февраля, она достигла 9 часов.

    Скриншот супервидовой веб-камеры
    Скриншот супервидовой веб-камеры

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    Комментарии 3

    Kostyn13 Фев 2023 в 14:06
    Восприятие окружающего мира очень связано с внутренним настроением. Иногда погода не очень, а воспоминания не забываются, а иногда погода супер, но ничего не помнешь. Тут скорее надо искать совпадения внутреннего состояния и погоды. Хотя мне некоторые друзья оппонируют, говорят, что можно корректировать свое настроение через искусство и творчество, я так не умею, просто плыву по течению и наблюдаю за склонившимися березами, за ручьем в корнях сосны, за наледью на камнях берега залива.
    +0−2
    26632473313 Фев 2023 в 13:58
    "теперь температура повышается становится не только благодаря тёплым потокам воздуха с океана". Ну у вас редактор так и не вышел из отпуска или что опять случилось? Или выходные удались??
    +0−0
    26078160113 Фев 2023 в 13:50
    Колесов недоговаривает, сегодня уже 9 часов и 1 минута.
    +0−0
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