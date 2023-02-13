Фальшивую весну обещает циклон Петербургу. Но скоро будет новый скачок

Атлантическое тепло принесло в Петербург очередную оттепель.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 февраля в городе будет облачно с прояснениями, днём без существенных осадков. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха, ночью державшаяся около 0, днем составит +2...+4 градуса. На дорогах гололедица.
Сегодня на погоду в регионе влияет тёплый сектор циклона, центр которого располагается в южной части акватории Баренцева моря. Атмосферное давление будет падать, во второй половине дня начнёт расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы, поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Сегодняшний +1 градус будет ощущаться как -5 при высокой влажности воздуха — 88 %, отмечает «Яндекс.Погода».
В ближайшие два дня, по данным СЗ УГМС, тоже будет облачно с прояснениями. Но если завтра всё ещё плюс, то в среду, 15 февраля, ночью подморозит до -5...-7, а местами до -10 градусов.