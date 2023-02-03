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    Главный синоптик Петербурга следит за солнцем. Скоро его придётся учитывать в прогнозах

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    В Петербурге холодает, снега всё больше, то есть зима набирает силу, а вот световой день становится все длиннее. На это обращает внимание 3 февраля главный синоптик города Александр Колесов.

    «Выходя в одно время с работы, несколько последних дней попадал на половинку освещенного моста, вторая включалась через несколько минут. А вчера, даже выйдя позднее, увидел, что мост еще был не освещен. Это так прибавился световой день», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Он сравнивает сегодняшний день с с 22 декабря, когда продолжительность дня составила 5 часов 52 минуты. Сегодня светло на два с лишним часа дольше — 8 часов и 6 минут.

    «Даже при плотной облачности и снеге освещения больше, так как солнце поднимается все выше. 22 декабря оно поднималось над горизонтом до 6 гр. 36 мин., а сегодня уже достигает высоты в 13 гр. 20 мин. над горизонтом. Поэтому сумерки начинаются сейчас уже после 18 часов», — объясняет синоптик.

    К середине февраля солнце будет подниматься уже достаточно высоко, чтобы почувствовать его тепло. Это «влияние на дневную температуру воздуха» синоптикам придётся учитывать в своих прогнозах.

    Напомним, солнце зимой — редкий гость в Петербурге. В январе оно светило в общей сложности 5,7 часа за три дня. Но надежда есть. По прогнозу СЗ УГМС, в воскресенье облака могут разойтись.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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