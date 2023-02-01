Всего три дня. Главный синоптик Петербурга рассказал, чего в январе было много, а чего мало

«Если отбросить зиму 2020 года, которой не было совсем (температура в январе +1,5 гр.), то январь этого года, хотя и с отрицательной средней месячной температурой -2,3 гр., но очень теплый. За последние 14 лет это самое высокое значение температуры января, теплее был только 2008 год с температурой -1,7 гр.», — сообщает синоптик.

Солнце выглядывало редко: в общей сложности 5,7 часа за три дня. Так мало солнца в январе не было более 30 лет.

«Конечно, есть и более пасмурные годы, но они наблюдались очень давно. Так, в 1968 году солнце вообще не светило весь январь, а в 1971 году светило всего 1 раз, но в течение 3 часов», — отмечает Колесов.



А вот осадков, по его словам, выпало больше нормы. Правда, и они не вполне зимние. Из 28 дней с осадками 10 дней наблюдались дожди. Самые сильные осадки пришлись на 19 января — 10 миллиметров, и тоже с дождём.

