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    Всего три дня. Главный синоптик Петербурга рассказал, чего в январе было много, а чего мало

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    Погодные итоги января подводит 1 февраля главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

    Фото: главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов
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    «Если отбросить зиму 2020 года, которой не было совсем (температура в январе +1,5 гр.), то январь этого года, хотя и с отрицательной средней месячной температурой -2,3 гр., но очень теплый. За последние 14 лет это самое высокое значение температуры января, теплее был только 2008 год с температурой -1,7 гр.», — сообщает синоптик.

    Солнце выглядывало редко: в общей сложности 5,7 часа за три дня. Так мало солнца в январе не было более 30 лет.

    «Конечно, есть и более пасмурные годы, но они наблюдались очень давно. Так, в 1968 году солнце вообще не светило весь январь, а в 1971 году светило всего 1 раз, но в течение 3 часов», — отмечает Колесов.

    А вот осадков, по его словам, выпало больше нормы. Правда, и они не вполне зимние. Из 28 дней с осадками 10 дней наблюдались дожди. Самые сильные осадки пришлись на 19 января — 10 миллиметров, и тоже с дождём.

    При этом, по подсчётам Водоканала, нынешняя зима в Петербурге оказалась менее снежной, чем прошлая: на снегоприемные и снегоплавильные пункты привезли 1,3 миллиона кубометров снега — на 57 % меньше, чем год назад.

    Фото: главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов

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