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    Нынешняя зима в Петербурге оказалась и вполовину не такой снежной, как прошлая

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    Фото: Водоканал Петербурга
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    Этой зимой на снегоприемные и снегоплавильные пункты Петербурга привезли 1,3 миллиона кубометров снега. Это на 57% меньше, чем за такой же период прошлого сезона.

    Снегоплавильные пункты в зимнем сезоне 2022–2023 приняли 864 тысячи кубометров снега, а снегоприемные — 442 тысячи, сообщает 31 января пресс-служба Водоканала Петербурга. Самыми нагруженными оказались пункты на Мебельной и Взлетной улицах, на них с начала снегопадов доставили 131 тысячу и 128 тысяч кубометров соответственно.

    Фото: Водоканал Петербурга
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    Первый снег на «снежные» пункты города в этом сезоне поступил 16 ноября, а 7 января количество отправленного на утилизацию снега перевалило за 1 миллион кубометров. Но до прошлой зимы этой далеко — в сезон 2021–2022 «снежные» пункты приняли рекордные 4 миллиона 396 тысяч «кубов» снежных масс.

    Фото: Водоканал Петербурга
    Фото: Водоканал Петербурга

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