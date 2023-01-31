Нынешняя зима в Петербурге оказалась и вполовину не такой снежной, как прошлая

Этой зимой на снегоприемные и снегоплавильные пункты Петербурга привезли 1,3 миллиона кубометров снега. Это на 57% меньше, чем за такой же период прошлого сезона.

Снегоплавильные пункты в зимнем сезоне 2022–2023 приняли 864 тысячи кубометров снега, а снегоприемные — 442 тысячи, сообщает 31 января пресс-служба Водоканала Петербурга. Самыми нагруженными оказались пункты на Мебельной и Взлетной улицах, на них с начала снегопадов доставили 131 тысячу и 128 тысяч кубометров соответственно.