В Петербурге снова снег. В воскресенье погода может выдать редкость

В Петербурге продолжает постепенно холодать. В выходные будет уже морозец, и если в субботу ожидается снег, то в воскресенье может выглянуть солнце, такое редкое зимой.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 февраля в городе небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха в течение суток –2...–4 градуса. На дорогах снежный накат, гололедица.
Возвращением зимы назвал такую погоду ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.
«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет представлена тыловой частью заполняющегося и теряющего силы циклона. Он сохранит в регионе облачную погоду, пройдёт небольшой снег. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает «ФОБОС».
«Яндекс» обещает 3,2 мм осадков. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах –13 — 0 градусов. Самое холодное 3 февраля было в 1966 году (минус 32 днём), а самое тёплое — в 2002 году (плюс 5).
В субботу, по данным СЗ УГМС, ожидается минус 3–5 градусов и небольшой снег. В воскресенье снег только ночью при температуре минус 6–8 градусов (в пригородах до минус 11), а днём преимущественно без осадков.