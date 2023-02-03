В Петербурге снова снег. В воскресенье погода может выдать редкость

В Петербурге продолжает постепенно холодать. В выходные будет уже морозец, и если в субботу ожидается снег, то в воскресенье может выглянуть солнце, такое редкое зимой.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 февраля в городе небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха в течение суток –2...–4 градуса. На дорогах снежный накат, гололедица.

