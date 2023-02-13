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    Нет, я не Негоро. В Петербурге задержали вероятного насильника, взявшего русский псевдоним

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    8 комментариев

    Жительница Тосненского района Ленобласти назвала себя жертвой насилия на лестничной клетке в Шушарах. 18-летняя девушка заявила в полицию на Максима, который в реальности оказался носителем другого имени. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 февраля.

    Заявление потерпевшая написала накануне вечером. В нем она указала, что малознакомый Максим пытался ее душить и совершил действия сексуального характера на 9-м этаже одного из домов по Колпинскому шоссе.

    Оперативники быстро установили подозреваемого. Им оказался 18-летний нелегал по имени Оятулло. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 8

    Гость13 Фев 2023 в 10:49
    Аятолло, вождь сименонов.
    +0−0
    Avs715313 Фев 2023 в 10:48
    Вот дурень-то... МакSим - женское имя! Мадам Волынец не даст соврать.
    +0−0
    AndrewBarsik13 Фев 2023 в 10:38
    А ведь есть ещё в руководстве страны романтики, рассказывающие, что "эти" приезжают к нам работать.
    +0−0
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