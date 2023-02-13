Нет, я не Негоро. В Петербурге задержали вероятного насильника, взявшего русский псевдоним

Жительница Тосненского района Ленобласти назвала себя жертвой насилия на лестничной клетке в Шушарах. 18-летняя девушка заявила в полицию на Максима, который в реальности оказался носителем другого имени. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 февраля.



Заявление потерпевшая написала накануне вечером. В нем она указала, что малознакомый Максим пытался ее душить и совершил действия сексуального характера на 9-м этаже одного из домов по Колпинскому шоссе.



Оперативники быстро установили подозреваемого. Им оказался 18-летний нелегал по имени Оятулло. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

