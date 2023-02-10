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    В Петербурге после шторма открыли дамбу

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    1 комментарий

    Затворы водопропускных и судопропускных сооружений Петербурга вечером в пятницу переведены в штатное положение «открыто». Дамба полностью открыта в 22:16, сообщили вечером 10 февраля в дирекции Комплекса защитных сооружений.

    В настоящий момент судоходный канал свободен для движения судов. Уровень воды в устье реки Невы не превысил критических значений, уточнили в КЗС.

    Напомним, дамбу в Петербурге закрывали днём в пятницу из-за шторма и подъёма уровня воды в Финском заливе.

    О том, что в городе натворила стихия 10 февраля, читайте на «Фонтанке».

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    ДамбаПогодаФинский заливШторм в Петербурге
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    Комментарии 1

    инкогнитто10 Фев 2023 в 23:33
    Ок. Держите в курсе
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