В Петербурге после шторма открыли дамбу

Затворы водопропускных и судопропускных сооружений Петербурга вечером в пятницу переведены в штатное положение «открыто». Дамба полностью открыта в 22:16, сообщили вечером 10 февраля в дирекции Комплекса защитных сооружений.
В настоящий момент судоходный канал свободен для движения судов. Уровень воды в устье реки Невы не превысил критических значений, уточнили в КЗС.
Напомним, дамбу в Петербурге закрывали днём в пятницу из-за шторма и подъёма уровня воды в Финском заливе.
О том, что в городе натворила стихия 10 февраля, читайте на «Фонтанке».