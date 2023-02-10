Двадцати петербургским домам досталось от непогоды. МЧС рассказывает, что ветер натворил за день

Штормовой ветер в Петербурге все не унимается — в городе порывы достигают 19 м/с, а в прибрежных районах — 21 м/с. Крышам и фасадам домов прилично досталось: с утра сотрудникам МЧС пришлось выезжать на вызовы об их повреждениях двадцать раз.

Статистику бесчинств непогоды вечером 10 февраля приводит пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области. Шесть выездов были посвящены упавшим дорожным знакам, четыре — деревьям, а два — строительным лесам. Уровень воды на ординаре у Горного института остается прежним: +97 сантиметров.