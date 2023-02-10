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    Двадцати петербургским домам досталось от непогоды. МЧС рассказывает, что ветер натворил за день

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    Штормовой ветер в Петербурге все не унимается — в городе порывы достигают 19 м/с, а в прибрежных районах — 21 м/с. Крышам и фасадам домов прилично досталось: с утра сотрудникам МЧС пришлось выезжать на вызовы об их повреждениях двадцать раз.

    Статистику бесчинств непогоды вечером 10 февраля приводит пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области. Шесть выездов были посвящены упавшим дорожным знакам, четыре — деревьям, а два — строительным лесам. Уровень воды на ординаре у Горного института остается прежним: +97 сантиметров.

    Впрочем, по данным ведомства, Пулково работает в штатном режиме. Два борта из Москвы и Стамбула, ушедшие на запасной аэродром, успешно прибыли в Петербург.

    Как писала «Фонтанка», сотрудникам МЧС пришлось спасать безрассудных рыбаков: за день со льда на берег доставили 103 человека. Обошлось без пострадавших. Тем временем в городе продолжают устранять последствия бури: Малый проспект Петроградской стороны перекрыт из-за упавших строительных лесов.

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    Комментарии 2

    Daster10 Фев 2023 в 20:22
    Меня удивляют рыбаки, объявили усиление ветра, а они прутся и прутся на свою рыбалку
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