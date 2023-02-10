В Петербурге начали закрывать дамбу. Уровень воды в заливе за час прибавил 60 см, в Неве больше +80

На Комплексе защитных сооружений начался процесс закрытия затворов дамбы. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.



К 12:07 уровень воды в Неве на ординаре у Горного института составил +81 см, на С2 дамбы +142. Для сравнения, час назад на обоих пунктах было +61.



Сильный ветер сегодня гонит воду из Балтики в Финский залив — Невскую губу и Неву. ГУ МЧС предупредило о подъёме воды и разрушении ледового покрова. Какое мощное давление оказывает вода на лёд, видят рыбаки на заливе — вода толчками выходит из лунок.

