    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -4

    5 м/с, южн

    749мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd72.89eur78.32

    В Петербурге начали закрывать дамбу. Уровень воды в заливе за час прибавил 60 см, в Неве больше +80

    7006
    6 комментариев

    На Комплексе защитных сооружений начался процесс закрытия затворов дамбы. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.

    К 12:07 уровень воды в Неве на ординаре у Горного института составил +81 см, на С2 дамбы +142. Для сравнения, час назад на обоих пунктах было +61.

    Сильный ветер сегодня гонит воду из Балтики в Финский залив — Невскую губу и Неву. ГУ МЧС предупредило о подъёме воды и разрушении ледового покрова. Какое мощное давление оказывает вода на лёд, видят рыбаки на заливе — вода толчками выходит из лунок.

    Михаил / телеграм-канал «Рыбалка СПб / Питер, Нева, дамба, Ладога»

    В Петербурге метель, снижена видимость. Вот как сейчас выглядит центр города.

    ПоделитьсяПоделиться

    По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть в течение всего дня и стихнет ночью.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВетерДамбаНаводнениеПогодаПодъем водыПогода в Петербурге
    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    инкогнитто10 Фев 2023 в 13:08
    Новостей позаборестее нету?
    +0−1
    Petr0f10 Фев 2023 в 12:38
    Рыбаки набурили лунок и ожидают когда полезет рыбный фарш
    +1−0
    Mazzzz10 Фев 2023 в 12:36
    Рыбак как капитан корабля, последним покидает льдину !
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close