Близко к наводнению. В Петербурге ожидается подъём воды и разрушение ледового покрова

Ухудшение погодных условий, необычное для зимы, ожидается в Петербурге сегодня, 10 февраля. Об этом предупреждает городское ГУ МЧС.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в связи с усилением ветра в городе ожидается подъём уровня воды в Невской губе и устье Невы, а также разрушение ледового покрова. Выход на лёд крайне опасен.
«Сразу скажу, наводнения в Санкт-Петербурге не ждем, но повышение уровня может быть очень высоким, близким к отметке наводнения. Поэтому КЗС сегодня закроют», — сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
В западных районах Ленинградской области скорость ветра в порывах местами уже достигает 16 м/с, в западной части акватории Финского залива — 28 м/с, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. На страницах трансляций супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург» видно, как трясёт камеры из-за ветра. По данным на 9:17, уровень воды на ординаре у Горного института составляет плюс 42 см.
Последняя угроза наводнения, по словам Колесова, в Петербурге была почти год назад, 18 февраля прошлого года. Хотя февраль по статистике месяц не для наводнений, за всю историю города было всего 12 случаев, но шесть из них приходится на этот век. «Вот так потепление и циклоны делают свое дело», — отмечает синоптик.