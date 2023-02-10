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    Умер известный испанский режиссёр Карлос Саура

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    Карлос Саура
    Карлос СаураФото: Автопортрет
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    Знаменитый испанский кинорежиссёр Карлос Саура скончался в возрасте 91 года. Об этом вечером 10 февраля в соцсетях сообщила Испанская академия кинематографических искусств и наук.

    В сообщении уточняется, что один из основоположников испанского кино, лауреат премии «Гойя» за заслуги 2023 года, умер у себя дома «в окружении своих близких».

    Саура известен по таким кинофильмам, как «Охота» (1966), «Выкорми ворона» (1975), «Элиза, жизнь моя» (1977), «Кровавая свадьба» (1981), «Кармен» (1983), «Колдовская любовь» (1986), «Стреляй!» (1993). За свою жизнь и карьеру он стал обладателем таких наград, как «Золотой медведь» и «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля, Гран-при Каннского фестиваля и т.д. Премию «Гойя» за заслуги режиссёр должен был получить на церемонии награждения в эту субботу.

    Карлос Саура
    Карлос СаураФото: Автопортрет

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