Умер известный испанский режиссёр Карлос Саура

Знаменитый испанский кинорежиссёр Карлос Саура скончался в возрасте 91 года. Об этом вечером 10 февраля в соцсетях сообщила Испанская академия кинематографических искусств и наук.



В сообщении уточняется, что один из основоположников испанского кино, лауреат премии «Гойя» за заслуги 2023 года, умер у себя дома «в окружении своих близких».

