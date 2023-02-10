Хотел в бочку — попал в женщину. В Петербурге суд присудил 700 тысяч случайной жертве стрельбы

При поддержке прокуратуры жительница Петербурга получила компенсацию морального вреда за случайную пулю.



Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 9 февраля, инцидент произошел 28 июля 2018 года. Петербурженка, которой сейчас 53 года, на автомобиле ехала по садоводству в поселке Сергиево в Красносельском районе. И получила огнестрельное ранение в плечо и грудь.



Как выяснило следствие, местный житель пытался из охотничьего ружья сделать дырку в бочке, а в результате попал в автомобилистку.



«На основании заключения прокурора суд удовлетворил иск местной жительницы и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей», — сообщает прокуратура.

