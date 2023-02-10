В птичьем мире — сенсация. В Ленобласти нашли десятки зимующих серых цапель

В Ленинградской области на одном из озёр обнаружена крупная стая серых цапель, которые остались в наших краях на зимовку. Обычно эти птицы осенью улетают от нас в Западную Европу или Африку, отмечались единичные случаи зимовки, но такое скопление серых цапель в одном месте наблюдается впервые. Об этом сообщает 10 февраля биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре» .

В этом месте в озеро впадает река с быстрым течением, и вода не замерзает. Это позволяет цаплям охотиться. Судя по их количеству, еды им хватает.

«Цапли очень осторожны. В случае малейшей опасности они сразу поднимаются на крыло. И только в небе можно подсчитать их точное количество. Их — 35», — рассказывает Павел Глазков.

Цапли образуют стабильные пары: оба родителя принимают участие в постройке гнезда, высиживании и выкармливании птенцов. Живут они компактными поселениями — цапельниками (в Ленобласти их несколько десятков), гнезда строят на высоких елях, иногда по 4–5 на одном дереве. Используют гнезда много лет подряд. В Ленинградской области насчитывается около 3 тысяч серых цапель, встречаются они и на территории Санкт-Петербурга, но фактов гнездования в городе не зафиксировано.



«Основная часть серых цапель вернется к нам из теплых краев в конце марта — начале апреля. А этим тридцати не надо тратить силы на перелет: они уже дома», — отмечает биолог.

