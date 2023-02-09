Муринская дорога превратилась в Муринскую реку, а из кранов жителей потекла муть

Последствия технологического нарушения устраняют специалисты Водоканала в Красногвардейском районе Петербурга. 9 февраля Муринская дорога превратилась в реку. Фотографии стихийного водоема появились в соцсетях.
«На Муринской дороге в Новой Охте образовался разлив холодной воды. Специалисты Водоканала на месте — идут аварийные работы по устранению прорыва. Основная задача — в максимально сжатые сроки полностью восстановить холодное водоснабжение», — рассказали в пресс-службе районной администрации.
Как рассказал читатель «Фонтанки», от воды на дороге службы уже избавились, а вот из крана вместо прозрачной течет мутная вода.