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    Муринская дорога превратилась в Муринскую реку, а из кранов жителей потекла муть

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    Последствия технологического нарушения устраняют специалисты Водоканала в Красногвардейском районе Петербурга. 9 февраля Муринская дорога превратилась в реку. Фотографии стихийного водоема появились в соцсетях.

    «На Муринской дороге в Новой Охте образовался разлив холодной воды. Специалисты Водоканала на месте — идут аварийные работы по устранению прорыва. Основная задача — в максимально сжатые сроки полностью восстановить холодное водоснабжение», — рассказали в пресс-службе районной администрации.

    Как рассказал читатель «Фонтанки», от воды на дороге службы уже избавились, а вот из крана вместо прозрачной течет мутная вода.

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