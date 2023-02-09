Арестован петербуржец, в квартире которого женщина получила ожоги 80% тела

По ходатайству следствия Шаповалова заключили под стражу до 6 апреля. Ему вменяют гибель 30-летней женщины в квартире на Бухарестской улице. Согласно материалам дела, в седьмом часу вечера 6 февраля между ними случился разлад, в результате которого на гостью полился кипяток.

Обвиняемый в убийстве женщины методом горячего душа встретит весну в следственном изоляторе. Об аресте 52-летнего Михаила Шаповалова 9 февраля сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

«Фонтанка» рассказывала, что после задержания Шаповалов представлял себя следствию как заботливого, но не слишком внимательного любовника . С его слов, после секса с новой знакомой он отнёс её в ванну, чтобы обмыть, но случайно забыл про холодную воду. Сообщить о случившемся медикам, судя по всему, тоже.

Днём 7 февраля мужчину застали за выносом тела из квартиры. Оставив его в парадной, он ушёл.



В суде Шаповалов признал вину частично. Он настаивает, что горячей водой обливал без злого умысла.

