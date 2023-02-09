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    Арестован петербуржец, в квартире которого женщина получила ожоги 80% тела

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    2 комментария

    Обвиняемый в убийстве женщины методом горячего душа встретит весну в следственном изоляторе. Об аресте 52-летнего Михаила Шаповалова 9 февраля сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

    По ходатайству следствия Шаповалова заключили под стражу до 6 апреля. Ему вменяют гибель 30-летней женщины в квартире на Бухарестской улице. Согласно материалам дела, в седьмом часу вечера 6 февраля между ними случился разлад, в результате которого на гостью полился кипяток.

    Термические ожоги 80% тела оказались несовместимы с жизнью.

    «Фонтанка» рассказывала, что после задержания Шаповалов представлял себя следствию как заботливого, но не слишком внимательного любовника. С его слов, после секса с новой знакомой он отнёс её в ванну, чтобы обмыть, но случайно забыл про холодную воду. Сообщить о случившемся медикам, судя по всему, тоже.

    Днём 7 февраля мужчину застали за выносом тела из квартиры. Оставив его в парадной, он ушёл.

    В суде Шаповалов признал вину частично. Он настаивает, что горячей водой обливал без злого умысла.

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    Комментарии 2

    Annonym9109 Фев 2023 в 15:56
    Ну что мужику не повезло и тут не важно с умыслом или без умысла .
    Самое печальное что даже если умершая Девушка не была Жрицой древнейшей Профессий или индивидуалкой , а просто решила удовлетворить свою есстественную Физическую потребность в Сексе .
    То что не важно 24 или 35 Лет девушкам и они Красивы на Фигуру или лицо или и то и Другое они даже для какого разового Секса или Просто временных отношений для Секса выбирают Маргиналов и не важно 50 с чем то или как тоже недавно на Королева 33 Летний тип с Богатой историей Приемов в Отделы тогда еще Милиций вытолкнул с 2 этажа подругу .
    А Нормальным Честным , Принципиальным , Иннтелегентным и может немного скромным парням "фига" даже если они оказывают знаки внимания но не говорят лживого "Я тебя люблю" а честно говорят "ты мне нравишься" но им не дают вот в чем проблема в том что выбирают маргиналов а потом вы удивляетесь росту преступности какой Ребенок может быть рожден от Маргинала который пол жизни сидит на Зоне ....
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