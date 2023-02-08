Горячие последствия случайного секса. Тело женщины в купчинскую парадную выбросил заботливый любовник

Житель Фрунзенского района Петербурга почти сутки пытается восстановить в голове и для следствия обстоятельства, которые предшествовали появлению в парадной мёртвой женщины. Пока удалось объяснить ожоги.



Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 8 февраля, личность убитой установлена, ей было 30 лет. Точную причину смерти предстоит определить судмедэкспертам.



Под подозрением 52-летний житель десятиэтажки на Бухарестской, которого накануне днём сосед застал за выносом тела из квартиры. Запомнились ноги в крови.

