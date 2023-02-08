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    Горячие последствия случайного секса. Тело женщины в купчинскую парадную выбросил заботливый любовник

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    Житель Фрунзенского района Петербурга почти сутки пытается восстановить в голове и для следствия обстоятельства, которые предшествовали появлению в парадной мёртвой женщины. Пока удалось объяснить ожоги.

    Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 8 февраля, личность убитой установлена, ей было 30 лет. Точную причину смерти предстоит определить судмедэкспертам.

    Под подозрением 52-летний житель десятиэтажки на Бухарестской, которого накануне днём сосед застал за выносом тела из квартиры. Запомнились ноги в крови.

    По данным «Фонтанки», чтобы получить объяснения, потребовалось время — задержанный был пьян. Когда к нему вернулась способность говорить, сотрудники услышали примерно следующее: познакомился с дамой, пригласил её к себе, угостил алкоголем. Свидание мог бы считать удачным: гостья попалась без интимных предрассудков и будто бы сама предложила разнообразить традиционный секс. Закончилось всё в ванне. Любовник отнёс её, якобы чтобы обмыть, и включил кипяток.

    «Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — уточнили в СК.

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