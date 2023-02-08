В купчинскую парадную подбросили мёртвую женщину

Тело женщины с признаками насилия нашли в парадной жилого дома во Фрунзенском районе. Петербуржец выволок его из квартиры в неурочный час.
Полицию в десятиэтажку на Бухарестской пригласил местный житель, заявивший, что стал свидетелем нетривиальной картины, стало известно «Фонтанке» 8 февраля. Незадолго до часа дня накануне он наблюдал, как сосед избавляет свою квартиру от женщины.
Бессознательное тело выволокли и оставили на лестнице. Звонивший отметил, что ноги были в крови. Прилетевшая на место дежурная группа добавила к его наблюдениям термические ожоги неизвестного срока давности.
Медицинская помощь женщине уже не требовалась. Хозяина в квартире, судя по всему, уже не застали. Его задержали у магазинов на Бухарестской, 74, в десяти минутах от дома. Мужчине 52, по предварительным данным, официально он не трудоустроен.
К вечеру его определили в изолятор временного содержания, откуда, вероятно, повезут в суд на избрание меры пресечения. Следственный комитет возбудил дело об убийстве. Личность погибшей устанавливают.