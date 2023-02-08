В купчинскую парадную подбросили мёртвую женщину

Тело женщины с признаками насилия нашли в парадной жилого дома во Фрунзенском районе. Петербуржец выволок его из квартиры в неурочный час.



Полицию в десятиэтажку на Бухарестской пригласил местный житель, заявивший, что стал свидетелем нетривиальной картины, стало известно «Фонтанке» 8 февраля. Незадолго до часа дня накануне он наблюдал, как сосед избавляет свою квартиру от женщины.



Бессознательное тело выволокли и оставили на лестнице. Звонивший отметил, что ноги были в крови. Прилетевшая на место дежурная группа добавила к его наблюдениям термические ожоги неизвестного срока давности.

