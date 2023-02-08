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    Машины — всмятку. Несколько человек пострадали в жесткой аварии на Мичуринском проспекте в Москве

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    На Мичуринском проспекте в Москве на полном ходу столкнулись Mercedes и BMW. По предварительным данным, одного пострадавшего госпитализировали, еще пятерым пришлось оказывать медпомощь на месте.

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    Кадры с места аварии 8 февраля публикуют столичные прокуратура и департамент транспорта. Земля усыпана обломками, оба автомобиля искорежило.

    Одного из пострадавших зажало в искореженной машине, пишет MSK1. Со ссылкой на дежурного МВД по Москве издание сообщает, что из пятерых менее серьезно пострадавших в больницу обратились только трое.

    Дептранс. Оперативно

    По предварительным данным, 36-летний водитель Mercedes не уступил дорогу BMW c 39-летним мужчиной за рулем.

    Аварию взяла на контроль прокуратура.

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