Эрдоган: Число жертв землетрясения в Турции превысило 8,5 тысячи человек

Число погибших от землетрясения в Турции на данный момент составляет 8 тысяч 574 человека, раненых — свыше 49 тысяч. Об этом 8 февраля заявил президент Реджеп Эрдоган в ходе посещения города Кахраманмараша, пишет Hurriyet.
По словам президента, землетрясение затронуло 10 турецких провинций, стихия разрушила почти 6,5 тысячи зданий. По заявлению лидера страны, последствия должны устранить в течение года.
В Турции продолжают фиксировать афтершоки — сегодня на юго-востоке страны произошли новые толчки магнитудой 4,8.
Правительство Турции рассказало о том, как поддержат пострадавших от землетрясения.
Реджеп Эрдоган также заявил, что правительство никого не оставит на улице. Оставшихся без крова могут приютить отели в Анталье, Аланье и Мерсине – районах, которые не пострадали от землетрясения.
Тем, кто решит остаться в палаточных городках, обеспечат обогрев. Кроме того, президент пообещал финансово помочь пострадавшим семьям. Каждой выплатят по 10 тысяч лир, этого должно хватить на первое время.