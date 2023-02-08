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    Эрдоган: Число жертв землетрясения в Турции превысило 8,5 тысячи человек

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    Число погибших от землетрясения в Турции на данный момент составляет 8 тысяч 574 человека, раненых — свыше 49 тысяч. Об этом 8 февраля заявил президент Реджеп Эрдоган в ходе посещения города Кахраманмараша, пишет Hurriyet.

    По словам президента, землетрясение затронуло 10 турецких провинций, стихия разрушила почти 6,5 тысячи зданий. По заявлению лидера страны, последствия должны устранить в течение года.

    В Турции продолжают фиксировать афтершоки — сегодня на юго-востоке страны произошли новые толчки магнитудой 4,8.

    Правительство Турции рассказало о том, как поддержат пострадавших от землетрясения.

    Реджеп Эрдоган также заявил, что правительство никого не оставит на улице. Оставшихся без крова могут приютить отели в Анталье, Аланье и Мерсине – районах, которые не пострадали от землетрясения.

    Тем, кто решит остаться в палаточных городках, обеспечат обогрев. Кроме того, президент пообещал финансово помочь пострадавшим семьям. Каждой выплатят по 10 тысяч лир, этого должно хватить на первое время.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени — 7,7 балла, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6 баллов и 24 землетрясения от 5 до 6 баллов.

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