Эрдоган: Число жертв землетрясения в Турции превысило 8,5 тысячи человек

Число погибших от землетрясения в Турции на данный момент составляет 8 тысяч 574 человека, раненых — свыше 49 тысяч. Об этом 8 февраля заявил президент Реджеп Эрдоган в ходе посещения города Кахраманмараша, пишет Hurriyet.



По словам президента, землетрясение затронуло 10 турецких провинций, стихия разрушила почти 6,5 тысячи зданий. По заявлению лидера страны, последствия должны устранить в течение года.

В Турции продолжают фиксировать афтершоки — сегодня на юго-востоке страны произошли новые толчки магнитудой 4,8.

Правительство Турции рассказало о том, как поддержат пострадавших от землетрясения.