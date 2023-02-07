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    Посол Эстонии окончательно покинул Россию

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    Посол Эстонии Маргус Лайдре уехал из России. Эту информацию подтвердили в дипломатическом представительстве республики.

    «Сегодня мы сказали наше сердечное «прощай, до следующего раза!» нашему послу Маргусу Лайдре, который с 2018 года очень заботился о нашем посольстве в Москве и семье посольства», — говорится в сообщении дипмиссии в социальной сети. Отмечается, что проводить Маргуса Лайдре пришёл посол Польши Кшиштоф Краевский.

    По информации РИА Новости, Маргус Лайдре уехал из своей резиденции в Малом Кисловском переулке ранним утром 7 февраля.

    23 января Министерство иностранных дел России заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Маргуса Лайдре вызвали в МИД, где сообщили, что ему нужно покинуть страну 7 февраля. Поводом стал шаг Таллина, радикально снизившего состав посольства России в Эстонии.

    В ответ Эстония предприняла аналогичный шаг. Посол России в Эстонии Владимир Липаев также должен покинуть страну 7 февраля. Латвия проявила солидарность с Эстонией. Там уровень дипотношений с Россией собираются понизить с 24 февраля. Правда, конкретные шаги обещали озвучить позже.

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