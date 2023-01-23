Эстония и Латвия понижают уровень дипотношений с Россией. Посол России должен покинуть Таллин

Эстония придерживается принципа паритета в контактах с Россией и также понижает уровень дипломатических отношений с Москвой. Посол России в Эстонии Владимир Липаев должен покинуть страну 7 февраля в ответ на аналогичное требование к послу Эстонии в России Маргусу Лайдре. Об этом сообщил 23 января глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу порталу государственного телерадиовещания ERR.



Глава МИД также заявил, что он призовет страны — члены ЕС следовать принципу паритетности в дипломатических отношениях с Россией, согласно которому число дипломатов в обеих странах должно быть одинаковым.

