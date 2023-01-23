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    Эстония и Латвия понижают уровень дипотношений с Россией. Посол России должен покинуть Таллин

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    Эстония придерживается принципа паритета в контактах с Россией и также понижает уровень дипломатических отношений с Москвой. Посол России в Эстонии Владимир Липаев должен покинуть страну 7 февраля в ответ на аналогичное требование к послу Эстонии в России Маргусу Лайдре. Об этом сообщил 23 января глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу порталу государственного телерадиовещания ERR.

    Глава МИД также заявил, что он призовет страны — члены ЕС следовать принципу паритетности в дипломатических отношениях с Россией, согласно которому число дипломатов в обеих странах должно быть одинаковым.

    Первой отреагировала Латвия, которая заявила, что с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич в соцсетях сообщил, что конкретные решения будут объявлены после завершения внутренних процедур.

    Ранее Министерство иностранных дел России понизило уровень диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Всю ответственность за ситуацию МИД РФ возложил на эстонскую сторону, которая 11 января заявила, что Россия должна сократить число сотрудников в посольстве в Таллине к 1 февраля 2023 года до уровня дипломатических и прикомандированных сотрудников посольства Эстонии в Москве.

    В настоящее время Эстония имеет восемь дипломатических и 15 прикомандированных административных технических и сервисных рабочих мест в Москве. Посольство России в Таллине имеет 21 дипломатического сотрудника и 23 прикомандированных сотрудника без дипломатического статуса.

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