Петербурженка просит признать родившегося в Сирии внука россиянином — это единственный шанс для него вырваться из лагеря для военнопленных

Факт рождения ребенка просит установить суд администрация Колпино. Трехлетняя девочка с сестрой и мамой живет в лагере для военнопленных «Аль-Холь».
Подробности 7 февраля приводит объединенная пресс-служба судов города. 13 лет назад петербурженка вышла замуж и через два года родила ребенка. Муж увез жену и малолетнюю дочь в Сирию, где началась война. В конце 2013 или начале 2014 он умер, на женщине женился другой россиянин. В 2019 году она родила еще одну девочку, муж пропал без вести, женщина с двумя детьми оказалась в лагере «Аль-Холь».
Как писала «Фонтанка», это место недалеко от границы с Ираком изначально было заселено так называемыми мухаджирами, то есть переселенцами. После разгрома запрещенного в РФ ИГИЛ* в лагерь под контролем курдов были доставлены вдовы боевиков с детьми. Они живут обособленно от остального контингента, а это около 70 тысяч человек. О том, как устроена эта тюрьма в тюрьме, можно прочитать здесь.
Национальный состав среди этих женщин крайне разнообразен — вся Европа, многие страны СНГ. Вывозом своих граждан в той или иной мере занимаются все, но процесс идет очень долго. Россия забирает только детей. Для этого их матерям приходится делать вид, что дети не родные, а просто взяты под опеку — иначе курды не разрешают их вывозить (логика на уровне «тогда уж уезжайте всем семейством»).
По процедуре делегация из России приезжает в лагерь и берет у детей пробу для анализа ДНК. На родине бабушки с дедушками оформляют все нужные документы, в том числе обращаются в суды для установления факта родства с детьми, которые родились на территории Сирии. После всех долгих бюрократических препятствий результат всё равно ничем не гарантирован: ждать вывозного рейса можно годами, и кто именно решает, сколько и чьих детей забирать из «Аль-Холя», — каждый раз загадка.
Жительница Колпино Алсу уже сделала все документы на старшую внучку, вопрос по младшей теперь за председателем суда.
Алсу не единственная петербурженка, которая проходит всю эту процедуру. Марина Комар пыталась вывезти из лагеря четырех внуков, один из которых родился в Сирии. Документы были готовы, но процесс пришлось начинать заново ее бывшему супругу. Сама Марина минувшим летом была приговорена к восьми годам колонии за финансирование терроризма, а именно за то, что отправляла дочери деньги на детей.