Петербурженка просит признать родившегося в Сирии внука россиянином — это единственный шанс для него вырваться из лагеря для военнопленных

Факт рождения ребенка просит установить суд администрация Колпино. Трехлетняя девочка с сестрой и мамой живет в лагере для военнопленных «Аль-Холь».

Подробности 7 февраля приводит объединенная пресс-служба судов города. 13 лет назад петербурженка вышла замуж и через два года родила ребенка. Муж увез жену и малолетнюю дочь в Сирию, где началась война. В конце 2013 или начале 2014 он умер, на женщине женился другой россиянин. В 2019 году она родила еще одну девочку, муж пропал без вести, женщина с двумя детьми оказалась в лагере «Аль-Холь».

Как писала «Фонтанка», это место недалеко от границы с Ираком изначально было заселено так называемыми мухаджирами, то есть переселенцами. После разгрома запрещенного в РФ ИГИЛ* в лагерь под контролем курдов были доставлены вдовы боевиков с детьми. Они живут обособленно от остального контингента, а это около 70 тысяч человек. О том, как устроена эта тюрьма в тюрьме, можно прочитать здесь.

Национальный состав среди этих женщин крайне разнообразен — вся Европа, многие страны СНГ. Вывозом своих граждан в той или иной мере занимаются все, но процесс идет очень долго. Россия забирает только детей. Для этого их матерям приходится делать вид, что дети не родные, а просто взяты под опеку — иначе курды не разрешают их вывозить (логика на уровне «тогда уж уезжайте всем семейством»).

По процедуре делегация из России приезжает в лагерь и берет у детей пробу для анализа ДНК. На родине бабушки с дедушками оформляют все нужные документы, в том числе обращаются в суды для установления факта родства с детьми, которые родились на территории Сирии. После всех долгих бюрократических препятствий результат всё равно ничем не гарантирован: ждать вывозного рейса можно годами, и кто именно решает, сколько и чьих детей забирать из «Аль-Холя», — каждый раз загадка. Жительница Колпино Алсу уже сделала все документы на старшую внучку, вопрос по младшей теперь за председателем суда.