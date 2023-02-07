После конфликта в Колпино в больницу попал не только подстреленный сын. Из отдела полиции в стационар попал и 73-летний отец

Полиция возбудила уголовное дело: в ходе осмотра квартиры в Колпино после стрельбы нашли целый арсенал подрывника.



Дело по статье о незаконном производстве и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств возбуждено накануне, стало известно «Фонтанке». Но чтобы опросить 49-летнего «пострадавшего», оперативникам пришлось его поискать. Мужчина после того, как ему оказали медицинскую помощь, ушел из стационара и пропал. У него было непроникающее ранение в левую часть груди.



Его 73-летний отец был доставлен в отдел полиции. Туда же ему вызвали скорую. В больнице у него зафиксировали травму головы и синяк на скуле.

