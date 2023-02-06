Раненный в семейном конфликте в Колпино мужчина потерялся после больницы. Его ждет полиция и арсенал подрывника

Пострадавший в семейном конфликте в Колпино мужчина пропал.



49-летнего петербуржца с ранением после выстрела из травматического пистолета увезли в больницу около двух ночи, стало известно «Фонтанке» 6 февраля. После оказания ему помощи медики отпустили раненого домой. Но в квартиру он не вернулся и на телефонные звонки родни и полиции не отвечает. Его ищут.



Возможно, что уйти в подполье его заставила информация о том, что в его комнате нашли целый арсенал подрывника.



А ранение мужчина получил в ходе конфликта с 74-летним отцом, в отношении которого, по предварительной информации, высказывал агрессию.

