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    Раненный в семейном конфликте в Колпино мужчина потерялся после больницы. Его ждет полиция и арсенал подрывника

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    Пострадавший в семейном конфликте в Колпино мужчина пропал.

    49-летнего петербуржца с ранением после выстрела из травматического пистолета увезли в больницу около двух ночи, стало известно «Фонтанке» 6 февраля. После оказания ему помощи медики отпустили раненого домой. Но в квартиру он не вернулся и на телефонные звонки родни и полиции не отвечает. Его ищут.

    Возможно, что уйти в подполье его заставила информация о том, что в его комнате нашли целый арсенал подрывника.

    А ранение мужчина получил в ходе конфликта с 74-летним отцом, в отношении которого, по предварительной информации, высказывал агрессию.

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