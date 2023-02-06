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    Как изменятся отношения США и Китая после инцидента с аэростатом: Белый дом дал прогноз

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    Инцидент с китайским аэростатом, сбитым над американской территорией, не изменил отношения США к этой стране. В лице КНР американцы по-прежнему видят стратегического конкурента, прямого конфликта с которым, однако, хотят избежать. Об этом на брифинге поздно вечером в понедельник, 6 февраля, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

    «Мы не ищем конфликта с Китаем. Ничего тут не изменилось», — цитирует Кирби РИА Новости.

    По словам представителя Белого дома, данный инцидент «ничем американо-китайские отношения не улучшил», сорвав, в частности, планировавшийся визит в КНР госсекретаря Энтони Блинкена.

    Ранее в МИД КНР, в свою очередь, заявили, что действия американских властей нанесли ущерб стабилизации отношений двух стран.

    «Фонтанка» писала, что в субботу, 4 февраля, военные США сбили китайский аэростат, который, по их мнению, занимался разведкой над американской территорией. Подробнее о замеченном в небе над США аэростате можно прочитать в материале «Фонтанки».

    Несколько дней назад представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Случай стал поводом для отмены предстоящего визита в Пекин главы Госдепартамента Энтони Блинкена.

    Представители Китая признали свое отношение к аппарату. По словам китайцев, аэростат используется для научных исследований, в том числе и метеорологических, а на территории Штатов оказался из-за «форс-мажорных обстоятельств».

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