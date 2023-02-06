Как изменятся отношения США и Китая после инцидента с аэростатом: Белый дом дал прогноз

Инцидент с китайским аэростатом, сбитым над американской территорией, не изменил отношения США к этой стране. В лице КНР американцы по-прежнему видят стратегического конкурента, прямого конфликта с которым, однако, хотят избежать. Об этом на брифинге поздно вечером в понедельник, 6 февраля, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.



«Мы не ищем конфликта с Китаем. Ничего тут не изменилось», — цитирует Кирби РИА Новости.



По словам представителя Белого дома, данный инцидент «ничем американо-китайские отношения не улучшил», сорвав, в частности, планировавшийся визит в КНР госсекретаря Энтони Блинкена.

