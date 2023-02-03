В небе над США заметили китайский аэростат. Госдеп заявляет о нарушении суверенитета и шпионаже, Китай просит не спекулировать

Правительство США уже несколько дней отслеживает над северной частью страны китайский аэростат. МИД Китая признал принадлежность летательного аппарата — в Госдепе его присутствие над американской территорией назвали нарушением суверенитета и международного права, а также заявили о шпионаже.

По данным телеканала NBC , аэростат заметили в среду, 31 января, над городом Биллингс в штате Монтана, также он пролетал над Канадой и Алеутскими островами. В этот же день глава Пентагона Ллойд Остин созвал совещание, где обсуждалась ситуация. Военные США обсуждали возможность сбить аэростат, но решили этого не делать «из-за риска безопасности людей на земле».

На заявления о китайском шпионском шаре в небе над США отреагировал МИД КНР. Представители Китая признали свое отношение к аппарату, но призвали американскую сторону отказаться от спекуляций. По словам китайцев, аэростат используется для научных исследований, в том числе и метеорологических, а на территории Штатов оказался из-за «форс-мажорных обстоятельств».

«Под влиянием западных ветров и с ограниченными возможностями самоуправления дирижабль далеко отклонился от запланированного курса. Китайская сторона сожалеет о непреднамеренном проникновении в воздушное пространство США», — говорится в сообщении МИД Китая.

Глава Госдепартамента Блинкен отложил визит в Китай из-за аэростата в небе США

Из-за возникшей ситуации госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить свой согласованный визит в Китай. По данным телеканала ABC News, Вашингтон не хочет раздувать ситуацию с аэростатом до предела, поэтому предстоящий визит не отменен, а просто отложен. Также глава Госдепа не желает, чтобы появление летательного аппарата стало главной темой на предстоящих американо-китайских переговорах.



Появление китайского аэростата Госдеп в пятницу, 3 февраля, назвал нарушением суверенитета и международного права. «То, что произошло, — неприемлемо», — сказал представитель Госдепа на брифинге (цитата по ТАСС).