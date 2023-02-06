Китай заявил об ущербе в стабилизации отношений с США после инцидента с аэростатом

Действия американских властей нанесли ущерб стабилизации отношений двух стран. Об этом заявил замглавы МИД КНР Се Фэн, передает 6 февраля РИА Новости.
«[Действия] нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи [лидеров двух стран] на Бали», — отметил дипломат.
Военные США сбили в субботу, 4 февраля, китайский аэростат, который, по их мнению, занимался разведкой над американской территорией. Подробнее о замеченном в небе над США аэростате можно прочитать в материале «Фонтанки».