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    Китай заявил об ущербе в стабилизации отношений с США после инцидента с аэростатом

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    Действия американских властей нанесли ущерб стабилизации отношений двух стран. Об этом заявил замглавы МИД КНР Се Фэн, передает 6 февраля РИА Новости.


    «[Действия] нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи [лидеров двух стран] на Бали», — отметил дипломат.

    Военные США сбили в субботу, 4 февраля, китайский аэростат, который, по их мнению, занимался разведкой над американской территорией. Подробнее о замеченном в небе над США аэростате можно прочитать в материале «Фонтанки».

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    КитайСШААэростат
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    Комментарии 2

    Гость06 Фев 2023 в 08:04
    Китайцы троллят. )
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