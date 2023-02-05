ГИБДД: Водители, готовьтесь к гололедице. Особенно опасны мосты, путепроводы, набережные и повороты

Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 февраля попросила водителей быть крайне осторожными и внимательными в связи с гололедицей.
Областное ГУ МЧС предупреждает о гололедице в начале следующей недели. Также 6–8 февраля в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег.
«На обледенелой трассе сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. Особенно опасными становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости», — отмечают в ГИБДД.
Водителям необходимо заранее снижать скорость и отказаться от резких маневров и торможений. Пешеходам также нужно быть особенно внимательными: тормозной путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличивается.
Минувшей ночью в Петербурге как минимум два водителя не смогли удержать машины, входя в поворот на слишком высокой для этого скорости. Оба инцидента случились рядом с водоёмами на поворотах. На Выборгской набережной разбили каршеринг, а на съезде с СЗД на набережную Макарова опрокинулся самосвал. Чтобы его поднять, ночью съезд будут закрывать.