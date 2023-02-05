Пользователь каршеринга не осилил поворот на Выборгской набережной

Каршеринговый автомобиль стал единственным участником ночной аварии в Приморском районе Петербурга.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», по предварительной информации, 5 февраля около 2:10 на Выборгской набережной, 63, водитель каршеринговой «КИА» «не рассчитал сил и разложился в повороте». К счастью, обошлось без травм.
«Пункт 10.1 ПДД, о котором мало кто помнит», — отмечает «Дорожный инспектор», имея в виду обязанность водителя учитывать дорожные условия и другие особенности так, чтобы скорость давала возможность полностью контролировать движение.