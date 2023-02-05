Съезд с ЗСД на Макарова закроют, чтобы поднять упавший грузовик

На ЗСД предстоящей ночью введут ограничения для ликвидации последствий серьёзной аварии. Об этом сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».
В связи с подъёмом грузовика с полуночи будет закрыт съезд с ЗСД на набережную Макарова при движении от Богатырского проспекта. Предположительно дорога будет перекрыта до двух часов.
«Эксплуатационные службы Западного скоростного диаметра сделают все, чтобы максимально сократить время перекрытия движения», — отмечается в сообщении.
Как уже писала «Фонтанка», 5 февраля около 6:10 на съезде с ЗСД на Васильевский остров опрокинулся грузовик FAW. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на закруглении дороги — вероятно, скорость была слишком высока. Водителя с переломом руки доставили в Мариинскую больницу. Его пассажир не пострадал.