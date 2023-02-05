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    Съезд с ЗСД на Макарова закроют, чтобы поднять упавший грузовик

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    На ЗСД предстоящей ночью введут ограничения для ликвидации последствий серьёзной аварии. Об этом сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

    В связи с подъёмом грузовика с полуночи будет закрыт съезд с ЗСД на набережную Макарова при движении от Богатырского проспекта. Предположительно дорога будет перекрыта до двух часов.

    «Эксплуатационные службы Западного скоростного диаметра сделают все, чтобы максимально сократить время перекрытия движения», — отмечается в сообщении.

    Как уже писала «Фонтанка», 5 февраля около 6:10 на съезде с ЗСД на Васильевский остров опрокинулся грузовик FAW. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на закруглении дороги — вероятно, скорость была слишком высока. Водителя с переломом руки доставили в Мариинскую больницу. Его пассажир не пострадал.

    Фото:
    Дорожный инспектор

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