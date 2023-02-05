На ЗСД опрокинулся грузовик, дорогу надо чистить

Около 6:10 на съезде с ЗСД на Васильевский остров опрокинулся грузовик FAW, ехавший со стороны Приморского района, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». По предварительной информации, мужчина-водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Груз частично высыпался на проезжую часть.

Водителя с переломом руки доставили в Мариинскую больницу. В кабине был ещё один мужчина — пассажир. Он не пострадал.



За четыре часа до этого похожее ДТП произошло на Выборгской набережной, 63. Там пользователь каршеринга тоже не смог войти в поворот — выбрал слишком высокую для этого скорость.

