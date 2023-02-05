    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, ю-з

    773мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.38eur76.73

    На ЗСД опрокинулся грузовик, дорогу надо чистить

    3673
    5 комментариев

    Серьёзное ДТП произошло утром 5 февраля в Василеостровском районе Петербурга.

    Около 6:10 на съезде с ЗСД на Васильевский остров опрокинулся грузовик FAW, ехавший со стороны Приморского района, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». По предварительной информации, мужчина-водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Груз частично высыпался на проезжую часть.

    ПоделитьсяПоделиться

    Водителя с переломом руки доставили в Мариинскую больницу. В кабине был ещё один мужчина — пассажир. Он не пострадал.

    За четыре часа до этого похожее ДТП произошло на Выборгской набережной, 63. Там пользователь каршеринга тоже не смог войти в поворот — выбрал слишком высокую для этого скорость.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с грузовикомДТП с перевертышемЗСДПетербургПеревертыш
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close