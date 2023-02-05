Композитор Дунаев рассказал о самочувствии Николая Дроздова, сломавшего восемь ребер

Спустя почти три недели после травматичного падения в Москве Николай Дроздов остаётся в больнице, но уже готовится к выписке. Об этом 5 февраля сообщил его друг композитор Дмитрий Дунаев.



«Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут и он поедет домой. Состояние хорошее», — цитирует Дунаева РИА Новости. Точная дата выписки пока неизвестна.



О госпитализации легендарного телеведущего стало известно в конце января. 17 января, в день рождения супруги, он поехал на работу, несмотря на её просьбы, и упал. В результате 85-летний Дроздов сломал восемь рёбер. Некоторое время он провёл в реанимации. По словам друзей, держался молодцом.

