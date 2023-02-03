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    Суд арестовал возможного учредителя Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» на два месяца

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    Тверской суд Москвы арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» и предполагаемого учредителя Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве. Об этом 3 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.


    «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гусова Александра Сергеевича на срок до 2 апреля», — решил суд.

    Учредителем канала «ВЧК-ОГПУ» его назвало агентство ТАСС со ссылкой на источник. В самом Telegram-канале эту связь опровергли.

    Медиаменеджера обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»). Видео с задержанием Гусова опубликовала пресс-служба МВД России 3 февраля. На кадрах подозреваемого в шантаже силовики укладывают лицом в пол. Судя по всему, задержание происходило ранним утром.

    Александр Гусов — медиаменеджер из Москвы. В 2020 году он написал заявление о возбуждении уголовного дела о клевете против главреда издания Baza Никиты Могутина и гендиректора компании «4 кота» Анатолия Сулейманова. Причиной обращения стала опубликованная данным каналом информация о том, что Гусов является владельцем Telegram-канала «Футляр от виолончели».

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