ТАСС: В Москве задержали учредителя Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ»

В Москве правоохранительные органы задержали администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом 3 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пишет агентство со ссылкой на источник, задержанный также является учредителем известного Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ».

Его обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»). Следователи просят Тверской районный суд отправить Гусова в СИЗО.

В самом Telegram-канале «ОЧК-ОГПУ» опровергают связь с Гусовым.

