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    ТАСС: В Москве задержали учредителя Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ»

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    В Москве правоохранительные органы задержали администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом 3 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Как пишет агентство со ссылкой на источник, задержанный также является учредителем известного Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ».

    Его обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»). Следователи просят Тверской районный суд отправить Гусова в СИЗО.

    В самом Telegram-канале «ОЧК-ОГПУ» опровергают связь с Гусовым.

    Александр Гусов — медиаменеджер из Москвы. В 2020 году он написал заявление о возбуждении уголовного дела о клевете против главреда издания Baza Никиты Могутина и гендиректора компании «4 кота» Анатолия Сулейманова. Причиной обращения стала опубликованная данным каналом информация о том, что Гусов является владельцем Telegram-канала «Футляр от виолончели».

    Это уже далеко не первая ситуация, связанная с администраторами Telegram-каналов.

    В конце ноября администратора Telegram-канала «Как-то вот так» обвинили в вымогательстве у мужа Тины Канделаки — директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.

    Также в августе арестовали троих администраторов Telegram-канала «Сканер» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Источник ТАСС заявлял, что канал раскрывает личные данные российских чиновников и сотрудников силовых структур.

    Кроме того, за вымогательство 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова были арестованы коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и светский журналист Тамерлан Бигаев. В материалах дела говорится, что фигуранты подготовили и опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет», которая содержала сведения о главе Ростеха.

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    Комментарии 12

    Гость03 Фев 2023 в 17:40
    Фейк-канал доигрался.
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