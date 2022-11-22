Да, но нет. СМИ сообщили, что Ксения Собчак уволила своего задержанного коммерческого директора

Задержанный по делу о вымогательстве у главы Ростеха Чемезова коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов был уволен из издания «Осторожно Media». Об этом 22 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении Собчак.

По данным агентства, увольнение произошло еще 2 ноября.

Однако сама Собчак опровергла увольнение Суханова.

«Очередная ложь. Кирилл остаётся нашим важным сотрудником и вернётся на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды», — написала она в Telegram-канале «Кровавая барыня».