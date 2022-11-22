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    Да, но нет. СМИ сообщили, что Ксения Собчак уволила своего задержанного коммерческого директора

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    Задержанный по делу о вымогательстве у главы Ростеха Чемезова коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов был уволен из издания «Осторожно Media». Об этом 22 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении Собчак.

    По данным агентства, увольнение произошло еще 2 ноября.

    Однако сама Собчак опровергла увольнение Суханова.

    «Очередная ложь. Кирилл остаётся нашим важным сотрудником и вернётся на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды», — написала она в Telegram-канале «Кровавая барыня».

    Собчак уточнила, что все изменения в структуре ее компании носят технический характер. Также она отметила, что из СИЗО человек не может подписать юридические документы как гендиректор.

    Накануне стало известно, что коммерческого директора Ксении Собчак оставили в СИЗО.

    Напомним, ранее по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова были арестованы коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и светский журналист Тамерлан Бигаев. В материалах дела говорится, что фигуранты подготовили и опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет», которая содержала сведения о главе Ростеха. Написанное там могло причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких. За удаление материала Суханов и Романовский потребовали 11 млн рублей. При этом Суханова задержали при получении транша в виде 800 тысяч рублей от представителей Чемезова.

    В правоохранительных органах говорили, что по делу проходит и сама Собчак. В её загородном доме проходили обыски. Тогда же федеральные новостные агентства опубликовали новости о том, что журналистка покинула Россию, и о том, что якобы имелось постановление следователя о её задержании. Сообщалось, что ей вменяют вымогательство у «должностного лица Ростеха» и она проходит по делу как подозреваемая. 28 октября МВД отменило постановление о её привлечении как подозреваемой. По данным СМИ, Собчак вернулась в Россию.

    Журналистка Ксения Собчак принесла извинения главе Ростеха Сергею Чемезову за действия ее коллег, которые ему «нанесли вред».

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