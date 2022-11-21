Коммерческого директора Ксении Собчак оставили в СИЗО

Суд оставил под арестом Кирилла Суханова — коммерческого директора Ксении Собчак — по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом сообщила 21 ноября пресс-служба суда, передает ТАСС.





Жалобу защиты оставили без удовлетворения, сказал судья.



Как утверждает связанный с Собчак Telegram-канал «Осторожно, новости», за Суханова вступился телеведущий Андрей Малахов, около 15 бизнесменов и компаний. По словам адвокатов, сотрудника Собчак допросили только один раз за месяц.



«Уважаемый суд, я готов полноценно содействовать следствию, но в заключении не могу этого делать. Единственный допрос был 2 ноября. Я понимаю, что сотрудникам следствия трудно попадать в СИЗО, но я готов выезжать на следственные действия из дома», — сказал Кирилл Суханов на заседании.