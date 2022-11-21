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    Коммерческого директора Ксении Собчак оставили в СИЗО

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    Суд оставил под арестом Кирилла Суханова — коммерческого директора Ксении Собчак — по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом сообщила 21 ноября пресс-служба суда, передает ТАСС.


    Жалобу защиты оставили без удовлетворения, сказал судья.

    Как утверждает связанный с Собчак Telegram-канал «Осторожно, новости», за Суханова вступился телеведущий Андрей Малахов, около 15 бизнесменов и компаний. По словам адвокатов, сотрудника Собчак допросили только один раз за месяц.

    «Уважаемый суд, я готов полноценно содействовать следствию, но в заключении не могу этого делать. Единственный допрос был 2 ноября. Я понимаю, что сотрудникам следствия трудно попадать в СИЗО, но я готов выезжать на следственные действия из дома», — сказал Кирилл Суханов на заседании.

    Напомним, ранее по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова были арестованы коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и светский журналист Тамерлан Бигаев. В материалах дела говорится, что фигуранты подготовили и опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет», которая содержала сведения о главе Ростеха. Написанное там могло причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких. За удаление материала Суханов и Романовский потребовали 11 млн рублей. При этом Суханова задержали при получении транша в виде 800 тысяч рублей от представителей Чемезова.

    В правоохранительных органах говорили, что по делу проходит и сама Собчак. В её загородном доме проходили обыски. Тогда же федеральные новостные агентства опубликовали новости о том, что журналистка покинула Россию, и о том, что якобы имелось постановление следователя о её задержании. Сообщалось, что ей вменяют вымогательство у «должностного лица Ростеха» и она проходит по делу как подозреваемая. 28 октября МВД отменило постановление о её привлечении как подозреваемой. По данным СМИ, Собчак вернулась в Россию.

    Журналистка Ксения Собчак принесла извинения главе Ростеха Сергею Чемезову за действия ее коллег, которые ему «нанесли вред».

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