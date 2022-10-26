СМИ сообщают о том, что Собчак покинула Россию, и показывают видео перехода границы

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают о том, что Ксения Собчак покинула страну. Информацию они подкрепляют видеозаписью, на которой журналистка якобы пересекает белорусско-литовскую границу.
«Пешком через Видзы», — сообщил собеседник РИА Новости 26 октября.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. Это то же самое уголовное производство, в рамках которого задержали экс-главреда Tatler Ариана Романовского и коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова, которого в среду заключили под стражу.
Суханову вменяют вымогательство 11 млн рублей у главы Ростеха за непубликацию некоего материала в телеграм-канале «Тушите свет». Фигуранта заключили под стражу на два месяца.