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    СМИ сообщают о том, что Собчак покинула Россию, и показывают видео перехода границы

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    14 комментариев

    Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают о том, что Ксения Собчак покинула страну. Информацию они подкрепляют видеозаписью, на которой журналистка якобы пересекает белорусско-литовскую границу.

    «Пешком через Видзы», — сообщил собеседник РИА Новости 26 октября.

    ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. Это то же самое уголовное производство, в рамках которого задержали экс-главреда Tatler Ариана Романовского и коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова, которого в среду заключили под стражу.

    Суханову вменяют вымогательство 11 млн рублей у главы Ростеха за непубликацию некоего материала в телеграм-канале «Тушите свет». Фигуранта заключили под стражу на два месяца.

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    Комментарии 14

    hal900026 Окт 2022 в 22:21
    Ксении Анатольевне с ее языком конеЧно лучше на время свалить..от греха подальше..)..странно что она сразу не свалила..в Литве хорошо гулять....там красиво
    +0−1
    chip126 Окт 2022 в 22:08
    Собчак представительница российской элиты еще ельцинского разлива, для ВВП это святое и если этот спектакль был разыгран, то значит Ксюша попросила, возможно заскучала по курортам и яхтам, а в западной тусовке нынче не в почете те у кого с Кремлем все гладко!
    +1−1
    VKuser45463874426 Окт 2022 в 22:00
    Ну, ушла пешком, и что? Невнятное мычание СМИ , то ли причастна, то ли нет......
    +0−0
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