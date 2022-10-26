В Москве на два месяца арестован коммерческий директор Ксении Собчак

Следствие считает, что Суханов требовал деньги у Чемезова за то, чтобы в телеграм-канале «Тушите свет» не появился некий компрометирующий материал. Уголовное дело возбудили после заявления главы Ростеха. Суханов на суде признал, что получал 800 тысяч рублей. Это произошло в одном из столичных ресторанов, где обвиняемого и задержали в рамках оперативного эксперимента. Фигурант останется под стражей до 24 декабря.

Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, обвиняемого по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом 26 октября сообщает РИА Новости .

Решение суда уже прокомментировала в своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак.



«Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение», — считает Собчак.



По этому делу обвиняется и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Ходатайство о его аресте суд также рассмотрит в среду.

