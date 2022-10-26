ТАСС: Собчак подозревают в особо крупном вымогательстве у сотрудника «Ростеха»

В Тверской районный суд Москвы 26 октября поступило ходатайство об аресте коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. ТАСС пишет, что сама журналистка — третья фигурантка дела о вымогательстве.
Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Ксении Собчак вменяют вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере, она проходит по делу как подозреваемая. Об этом же со ссылкой на свой источник пишет RT.
Максимальная санкция третьей части статьи 163 УК — 15 лет лишения свободы. Потерпевшим ТАСС называет «должностное лицо Ростеха».
Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) якобы задержаны по этому же делу. Следствие просит для них арест, уточнили агентству в пресс-службе Тверского суда.
РИА Новости уточняет, что официального подтверждения статуса Собчак в уголовном деле нет, при этом в Кремле в курсе сообщений о том, что она якобы проходит подозреваемой. «Видели», — лаконично ответил агентству пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
26 октября стало известно, что в подмосковном доме Собчак проходят обыски. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что после задержания Суханова она уехала из России.
В августе по делу о вымогательстве в Москве арестовали медиатехнолога Ольгу Архарову, журналистку Александру Баязитову и специалиста по PR Инну Чурилову. Изначально сообщалось, что они каким-то образом покусились на деньги структуры «Ростеха». По информации «Коммерсанта», женщинам вменили вымогательство у Промсвязьбанка.