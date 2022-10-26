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    ТАСС: Собчак подозревают в особо крупном вымогательстве у сотрудника «Ростеха»

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    13 комментариев

    В Тверской районный суд Москвы 26 октября поступило ходатайство об аресте коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. ТАСС пишет, что сама журналистка — третья фигурантка дела о вымогательстве.

    Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Ксении Собчак вменяют вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере, она проходит по делу как подозреваемая. Об этом же со ссылкой на свой источник пишет RT.

    Максимальная санкция третьей части статьи 163 УК — 15 лет лишения свободы. Потерпевшим ТАСС называет «должностное лицо Ростеха».

    Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) якобы задержаны по этому же делу. Следствие просит для них арест, уточнили агентству в пресс-службе Тверского суда.

    РИА Новости уточняет, что официального подтверждения статуса Собчак в уголовном деле нет, при этом в Кремле в курсе сообщений о том, что она якобы проходит подозреваемой. «Видели», — лаконично ответил агентству пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    26 октября стало известно, что в подмосковном доме Собчак проходят обыски. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что после задержания Суханова она уехала из России.

    В августе по делу о вымогательстве в Москве арестовали медиатехнолога Ольгу Архарову, журналистку Александру Баязитову и специалиста по PR Инну Чурилову. Изначально сообщалось, что они каким-то образом покусились на деньги структуры «Ростеха». По информации «Коммерсанта», женщинам вменили вымогательство у Промсвязьбанка.

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    Комментарии 13

    27470087126 Окт 2022 в 19:43
    Собчак точное олицетворение главного вымогателя в стране))))
    +0−0
    27496352426 Окт 2022 в 19:27
    Если зайти в её инстаграм и прочитать последние два поста, то можно понять почему завели дело.
    +1−0
    AlBerkut26 Окт 2022 в 19:23
    На что Ксюшадь галопом ускакала из России, громко цокая копытцами...
    Да, а эту, которая в тюрбане, ныне сенатствующую, когда арестовывать придут? 🤔
    +1−1
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