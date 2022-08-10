МВД обратилось в Кузьминский райсуд с ходатайством об аресте трех человек по делу о вымогательстве с помощью телеграм-каналов

В Кузьминский суд Москвы поступили ходатайства от МВД с просьбой избрать меру пресечения трем подозреваемым в вымогательстве. Все они связаны в телеграм-каналами.



Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе суда 10 августа, в материалах фигуранты определяются как физические лица, но присутствует название телеграм-каналов, к которым они могут иметь отношение.



Арестовать просят медиатехнолога Ольгу Архарову, журналистку Александру Баязитову и специалиста по PR Инну Чурилову. По предварительной информации, они администрировали ряд каналов, среди которых «Финансовый Караульный», «Адские бабки» и «Небрехня». Их подозревают в вымогательстве у структур Ростеха.

