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    МВД обратилось в Кузьминский райсуд с ходатайством об аресте трех человек по делу о вымогательстве с помощью телеграм-каналов

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    В Кузьминский суд Москвы поступили ходатайства от МВД с просьбой избрать меру пресечения трем подозреваемым в вымогательстве. Все они связаны в телеграм-каналами.

    Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе суда 10 августа, в материалах фигуранты определяются как физические лица, но присутствует название телеграм-каналов, к которым они могут иметь отношение.

    Арестовать просят медиатехнолога Ольгу Архарову, журналистку Александру Баязитову и специалиста по PR Инну Чурилову. По предварительной информации, они администрировали ряд каналов, среди которых «Финансовый Караульный», «Адские бабки» и «Небрехня». Их подозревают в вымогательстве у структур Ростеха.

    Ранее стало известно о том, что Басманный суд Москвы арестовал трех сотрудников медиахолдинга «Патриот» по делу о мошенничестве.

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