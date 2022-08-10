    Пробки

    3/10

    usd60.38eur61.55
    Как вернуть аттестатОтветил за "грязную работу"Петербуржцы строят в МариуполеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Басманный суд арестовал трех администраторов телеграм-канала «Сканер» по делу о мошенничестве. Они работали на СМИ холдинга «Патриот»

    2309
    3 комментария

    Басманный суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ об аресте трех подозреваемых в мошенничестве. Среди них один житель Петербурга, второй — из Ленобласти.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 10 августа, заседание по рассмотрению ходатайства было рассмотрено 4 августа. Меру пресечения подозреваемым избрали до 25 сентября.

    В Басманном уточнили, что двое из них — Евгений Москвин и Алексей Слободенюк — сотрудники ООО «Народные новости», причем последний прописан в Ленобласти. А третий — петербуржец Владислав Малушенко — работник ООО «ФАН». Все эти СМИ — часть патриотического холдинга «Патриот», где главой попечительского совета является предприниматель Евгений Пригожин.

    В ответ на запрос издания РБК по поводу задержания и ареста сотрудников в телеграм-канале «Кепка Пригожина» появился ответ от главы попечительского совета о том, что служба безопасности «Патриота» сотрудничает со следствием, предоставляла и будет предоставлять всю необходимую информацию. При этом Пригожин опроверг, что в подразделениях холдинга проводились следственные действия в рамках расследования этого дела.

    «Силовики проявили бдительность и выковырнули заразу, в том числе из рядов холдинга, за что им спасибо», — отметил Пригожин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close