Басманный суд арестовал трех администраторов телеграм-канала «Сканер» по делу о мошенничестве. Они работали на СМИ холдинга «Патриот»

Басманный суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ об аресте трех подозреваемых в мошенничестве. Среди них один житель Петербурга, второй — из Ленобласти.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 10 августа, заседание по рассмотрению ходатайства было рассмотрено 4 августа. Меру пресечения подозреваемым избрали до 25 сентября.



В Басманном уточнили, что двое из них — Евгений Москвин и Алексей Слободенюк — сотрудники ООО «Народные новости», причем последний прописан в Ленобласти. А третий — петербуржец Владислав Малушенко — работник ООО «ФАН». Все эти СМИ — часть патриотического холдинга «Патриот», где главой попечительского совета является предприниматель Евгений Пригожин.

