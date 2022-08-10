Басманный суд арестовал трех администраторов телеграм-канала «Сканер» по делу о мошенничестве. Они работали на СМИ холдинга «Патриот»

Басманный суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ об аресте трех подозреваемых в мошенничестве. Среди них один житель Петербурга, второй — из Ленобласти.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 10 августа, заседание по рассмотрению ходатайства было рассмотрено 4 августа. Меру пресечения подозреваемым избрали до 25 сентября.
В Басманном уточнили, что двое из них — Евгений Москвин и Алексей Слободенюк — сотрудники ООО «Народные новости», причем последний прописан в Ленобласти. А третий — петербуржец Владислав Малушенко — работник ООО «ФАН». Все эти СМИ — часть патриотического холдинга «Патриот», где главой попечительского совета является предприниматель Евгений Пригожин.
В ответ на запрос издания РБК по поводу задержания и ареста сотрудников в телеграм-канале «Кепка Пригожина» появился ответ от главы попечительского совета о том, что служба безопасности «Патриота» сотрудничает со следствием, предоставляла и будет предоставлять всю необходимую информацию. При этом Пригожин опроверг, что в подразделениях холдинга проводились следственные действия в рамках расследования этого дела.
«Силовики проявили бдительность и выковырнули заразу, в том числе из рядов холдинга, за что им спасибо», — отметил Пригожин.