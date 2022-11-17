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    «Политического контекста тут нет». Собчак принесла извинения Чемезову

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    Журналистка Ксения Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за действия ее коллег, которые ему «нанесли вред». Соответствующий пост 17 ноября появился в ее телеграм-канале.

    Телеведущая напомнила, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов, бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас все трое заключены под стражу.

    «Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — пишет Собчак.

    Накануне ТАСС сообщил, что Собчак приехала в московский офис «Ростеха», где у нее якобы были переговоры с Чемезовым по «улаживанию конфликта».

    Напомним, ранее по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова были арестованы коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и светский журналист Тамерлан Бигаев. В материалах дела говорится, что фигуранты подготовили и опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет», которая содержала сведения о главе Ростеха. Написанное там могло причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких. За удаление материала Суханов и Романовский потребовали 11 млн рублей. При этом Суханова задержали при получении транша в виде 800 тысяч рублей от представителей Чемезова.

    В правоохранительных органах говорили, что по делу проходит и сама Собчак. В её загородном доме проходили обыски. Тогда же федеральные новостные агентства опубликовали новости о том, что журналистка покинула Россию, и о том, что якобы имелось постановление следователя о её задержании. Сообщалось, что ей вменяют вымогательство у «должностного лица Ростеха» и она проходит по делу как подозреваемая. 28 октября МВД отменило постановление о её привлечении как подозреваемой. По данным СМИ, Собчак вернулась в Россию.

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