«Политического контекста тут нет». Собчак принесла извинения Чемезову

Журналистка Ксения Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за действия ее коллег, которые ему «нанесли вред». Соответствующий пост 17 ноября появился в ее телеграм-канале.



Телеведущая напомнила, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов, бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас все трое заключены под стражу.



«Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — пишет Собчак.

