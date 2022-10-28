РБК: Собчак не проходит подозреваемой по делу о вымогательстве у Чемезова

Ксения Собчак не является подозреваемой по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова, в рамках которого были арестованы ее коммерческий директор и экс-главред Tatler. Об этом 28 октября сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием дела, и собеседника, близкого к МВД.



Собеседник издания сказал, что к Собчак в настоящее время «претензий нет» и она здесь «ни при чем». Официально о каком-либо статусе журналистки по делу не сообщалось.

