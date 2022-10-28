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    РБК: Собчак не проходит подозреваемой по делу о вымогательстве у Чемезова

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    3 комментария

    Ксения Собчак не является подозреваемой по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова, в рамках которого были арестованы ее коммерческий директор и экс-главред Tatler. Об этом 28 октября сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием дела, и собеседника, близкого к МВД.

    Собеседник издания сказал, что к Собчак в настоящее время «претензий нет» и она здесь «ни при чем». Официально о каком-либо статусе журналистки по делу не сообщалось.

    Ранее стало известно, что Собчак отправилась в Литву, воспользовавшись наличием у нее израильского паспорта. Эту информацию подтвердил директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

    25 октября Собчак рассказала, что её коммерческий директор Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела, и отметила, что речь может идти о статье «Вымогательство». На следующий день появилась информация об обысках в доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора. Тогда же федеральные новостные агентства опубликовали новости о том, что журналистка покинула Россию в ночь со вторника на среду, и о том, что якобы имелось постановление следователя о её задержании, а затем — что ей вменяют вымогательство у «должностного лица Ростеха» в целях получения имущества в особо крупном размере, она проходит по делу как подозреваемая.

    Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) были заключены под стражу. Им вменяют вымогательство 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова за то, чтобы в телеграм-канале «Тушите свет» не появился некий компрометирующий материал.

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    Комментарии 2

    Владислав Терехин28 Окт 2022 в 16:53
    Легенда у неё ну так себе.
    +0−0
    Dmitry Antonov28 Окт 2022 в 16:46
    Короче говоря, сбежала из страны под благовидным предлогом...
    +0−0
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